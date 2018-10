Aeroporto Firenze, 350 mln investimenti

(ANSA) - FIRENZE, 5 OTT - Sull'aeroporto di Firenze "realizzeremo investimenti per 350 milioni destinati a una nuova pista, al terminal passeggeri e importanti opere di tutela ambientale". Così Eduardo Eurnekian, patron di Corporacion America che è azionista di maggioranza di Toscana Aeroporti, in un videomessaggio all'assemblea di Confindustria Firenze. Il presidente nazionale di Confindustria Vicenzo Boccia ha osservato: "Mettiamo un tappeto rosso a Eurnekian, facciamo un applauso a chi porta soldi nel nostro paese e investe.

Smettiamola con questa logica di ideologia e con l'uso dei conflitti istituzionali per fare battaglie politiche a danno dei cittadini". Il governatore Enrico Rossi ha proposto "un tavolo comune per accelerare il complesso di opere che dobbiamo completare, per sbloccare e accelerare i lavori". Per il sindaco Dario Nardella occorre "smetterla con contraddizioni, gioco a meline, sugli investimenti, a partire dall'aeroporto".