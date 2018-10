Film su Cucchi apre Presente Italiano

(ANSA) - PISTOIA, 4 OTT - Il film 'Sulla mia pelle' dedicato alla storia di Stefano Cucchi, alla presenza via skype della sorella Ilaria e dell'avvocato Flavio Anselmo, inaugurerà la 4/a edizione di Presente Italiano, festival dedicato interamente dedicato alle pellicole nazionali prodotte nell'ultimo anno, in programma dall'11 al 18 ottobre a Pistoia.

Tra gli eventi principali del festival, organizzato da PromoCinema per la direzione artistica di Michele Galardini, l'omaggio al cinema di Carlo e Enrico Vanzina con una selezione dei loro film, una mostra di 50 foto di scena e di backstage inedite e la presentazione, prima volta in Italia, del libro 'Carlo & Enrico Vanzina. Artigiani del cinema popolare' (Bietti). Il volume, con prefazione di Carlo Canova, contiene un'intervista ai due fratelli, l'ultima, prima della scomparsa di Carlo. Tra i film in programma 'Sapore di mare', di cui verranno celebrati i 35 anni dall'uscita, che sarà presentato al cinema Roma da Enrico Vanzina e da Enio Drovandi (13/10).