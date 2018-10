Blitz gdf e vigili a mercato S. Lorenzo

(ANSA) - FIRENZE, 04 OTT - Evasioni fiscali per 400.000 euro, 3 persone denunciate per contraffazione marchi e ricettazione, 28 soggetti sanzionati per varie irregolarità amministrative e 15 attività commerciali sospese per reiterate violazioni fiscali sugli scontrini fiscali. Questi, in sintesi, i risultati di una serie di controlli eseguiti congiuntamente dai finanzieri del comando provinciale e dalla polizia municipale nei confronti degli esercizi commerciali a posto fisso nell'area del mercato di San Lorenzo in centro a Firenze. Oggi il resoconto dell'attività dall'inizio dell'anno fino all'estate è stato illustrato dal sindaco Dario Nardella e dal comandante provinciale della guardia di finanza Benedetto Lipari. Nel dettaglio, i controlli eseguiti dai militari hanno consentito di sanzionare 23 soggetti per mancata emissione di scontrini fiscali, con un totale di 400.000 euro di evasione.

Questo ha portato alla richiesta di sospensione di 15 attività commerciali.