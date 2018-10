Online nuova versione Programma rurale

In vigore, con la decisione della Commissione europea del 22 agosto 2018, la versione 6.1 del Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). Si tratta della quinta modifica del Programma, di cui la Regione Toscana ha preso atto con la delibera 1005 del 18 settembre 2018.

La versione 6.1, si spiega, introduce modifiche dovute in parte all'adeguamento al regolamento 'Omnibus' 2017/2393, in parte per una 'messa a punto' di numerose misure al fine di agevolare e semplificare l'attuazione del Psr. In particolare rimodula gli obiettivi intermedi di spesa e di realizzazione per il 2018, per consentire lo sblocco della riserva di performance del 6% del piano finanziario 2014-2020; introduce nel Psr una strategia a favore dei 'Distretti rurali' riconosciuti dalla Regione Toscana attraverso la realizzazione di Progetti integrati di Distretto (Pid); rimodula il piano finanziario degli interventi; introduce i progetti multi misura a favore delle 'Aree interne' e lo strumento dei costi standard per gli impianti arborei sostenuti con la sottomisura 4.1 e per le sottomisure 2.1 e 2.3 'servizi di consulenza'.