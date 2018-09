Auto contro tir, 21enne muore Firenzuola

(ANSA) - FIRENZE, 25 SET - Una 21enne è deceduta dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale, avvenuto oggi intorno alle 14 nella frazione di Traversa, nel comune di Firenzuola (Firenze). Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era alla guida di un'auto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un tir. La 21enne è deceduta sul posto nonostante i tentativi di rianimarla effettuati dai sanitari del 118, intervenuti anche con l'elisoccorso. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia municipale.