Codice giallo per vento nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 24 SET - Codice giallo per rischio vento su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze. Lo segnala, per oggi, lunedì 24 settembre, la Sala della protezione civile della Metrocittà, sulla base dei dati del Centro funzionale regionale. Dalla mattina aumento dei venti su tutta la regione con forti raffiche, in particolare sui rilievi.