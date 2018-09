Scontro tra moto nel Pisano, un morto

(ANSA) - TERRICCIOLA (PISA), 22 SET - Un uomo di 53 anni è morto poco dopo le 17 a Terricciola, nel Pisano, nello scontro tra due motociclette. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto e sul posto stanno operando i carabinieri per ricostruire la dinamica. La vittima è uno dei motociclisti coinvolti, era residente a San Giuliano Terme (Pisa). Illesi invece i conducenti dell'auto e dell'altra motocicletta coinvolta nello scontro avvenuto in località Selvatelle sulla via Volterrana. Sul posto il 118 è giunto inviando più ambulanze e preallertando l'elisoccorso ma quando i sanitari sono arrivati per l'uomo non c'era ormai più niente da fare e il medico dell'ambulanza ha potuto solo constatare il decesso.