Su 'strano' mezzo senza polizza, multata

(ANSA) - PRATO, 21 SET - Mezzo sotto sequestro e multe per circa settemila euro sono state elevate ad una donna di nazionalità cinese che, insieme al figlio di otto anni, nella zona del Macrolotto Zero a Prato, viaggiava, come spiegato dalla polizia municipale, su uno 'strano' veicolo con le sembianze di un monopattino biposto ma che in realtà è risultato essere un ciclomotore a tutti gli effetti, privo di targa e assicurazione.

I due, entrambi senza casco, procedevano lungo via dei Gobbi, a velocità molto sostenuta. A proposito di quanto accaduto, la polizia municipale evidenzia che questa tipologia di veicoli, abbastanza diffusi nella comunità cinese con la convinzione che si possano guidare impunemente, sono da considerarsi ciclomotori a tutti gli effetti e, quindi, devono rispettare tutte le prescrizioni del codice della strada.