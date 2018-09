Falso allarme bomba per trolley lasciato

(ANSA) - FIRENZE, 21 SET - Allarme questo pomeriggio nella centralissima piazza della Signoria, a Firenze, per un grosso trolley di colore nero abbandonato nei pressi del celebre caffè Rivoire. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia municipale, che hanno isolato la zona in attesa dell'arrivo degli artificieri e fatto allontanare le persone presenti, fra cui molti turisti. L'allarme è rientrato tuttavia poco dopo, quando il proprietario si è presentato per recuperare il bagaglio dimenticato.