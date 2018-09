Calcio: Fiorentina va ko a Napoli

(ANSA) - FIRENZE, 15 SET - Fiorentina battuta a Napoli con un colpo di classe di Milik e Insigne in una gara con scarse emozioni, tra due squadre che devono ancora lavorare molto. I viola hanno tentato di addormentare la partita nell'ultima parte ma il Napoli ha trovato una giocata vincente dei suoi assi. Al 33' del secondo tempo Milik al limite trova un assist al bacio per Insigne che non sbaglia dal centro dell'area e riscatta la sua prestazione, prendendosi gli applausi del San Paolo.

La Fiorentina ha provato a contenere con ordine l'azione degli azzurri e qualche incursione di Chiesa ha cercato di agitare lo schieramento avversario ma non ci sono stati varchi validi. Ma Insigne dà la sveglia al San Paolo, sull'assist baciato brucia Pezzella in velocità e batte Dragowksi in uscita.