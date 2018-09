Bus in scarpata, ferito lieve l'autista

(ANSA) - SANSEPOLCRO (AREZZO), 15 SET - Un bus di linea è finito in una scarpata in Toscana facendo un volo di alcuni metri. Lievemente ferito il conducente. A bordo non c'erano passeggeri. L'incidente è accaduto nel pomeriggio a Farriccio di Sansepolcro (Arezzo) in via della Montagna. Le cause sono in via di accertamento. Il conducente comunque avrebbe perduto il controllo del mezzo. Soccorso dal 118 l'autista, 40enne di San Giustino Umbro (Perugia), è stato trasportato all'ospedale di Arezzo per traumi alle spalle e alla schiena. Sul posto i vigili del fuoco di Arezzo e i carabinieri di Sansepolcro.