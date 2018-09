Harding dirige in Duomo a Pisa

(ANSA) - PISA, 14 SET - Per la rassegna Anima mundi di cui è direttore artistico, sabato 15 settembre alle 20.30, in Cattedrale a Pisa, sarà il turno di Daniel Harding: alla guida della sua Orchestra della Radio Svedese affronterà la sinfonia n.5 'Religiosa' di Anton Bruckner, autentico monumento di fede e spiritualità. Dalle ore 20 e fino all'inizio del concerto, dalla Torre di Pisa risuoneranno gli ottoni di benvenuto, momento sempre atteso dal pubblico di Anima Mundi.

Harding già nel 2006 era stato ospite di Anima Mundi per il concerto inaugurale alla guida dell'Orchestra filarmonica della Scala. Nel suo ritorno a Pisa in veste di direttore artistico della rassegna Harding ha deciso di proporre la Sinfonia n.5 La Religiosa di Anton Bruckner.