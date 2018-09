Sfide Toscana in politiche innovazione

Dalla medicina personalizzata e farmaci intelligenti ai biomarcatori e immunoterapia. Dalle tecnologie diagnostiche, terapeutiche mini-invasive e robotiche, a quelle per la teleassistenza ed i sistemi integrati di gestione dei processi clinici. Sono queste alcune delle principali sfide raccolte al momento in Toscana dal Distretto toscano delle Scienze della vita e oggetto di confronto tra ricercatori e imprese per verticalizzare le risorse della programmazione 2014-2020 del fondo europeo Por Fesr su nuove opportunità di sviluppo e anticipare il dibattito in vista dei prossimi fondi europei post 2020.

Le direttrici di sviluppo sono consultabili sul portale dedicato di OpenToscana (http://open.toscana.it/web/ris3-toscana). L'occasione per approfondirne gli aspetti tecnici sarà 'Generiamo il futuro - Evento annuale Por Fesr', a Siena il 14 e 15 settembre.