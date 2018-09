Comunicare fondi Ue, incontro a Siena

Raccogliere idee e sviluppare nuovi prototipi per una comunicazione più efficace dei progetti finanziati dai fondi Ue, tramite metodi e modalità interattive. Questo lo scopo della tavola di lavoro 'Comunicare i progetti del Por Fesr: come trasformare gli obblighi comunicativi in opportunità', che si terrà il 14 settembre (ore 15-17) a Siena, al complesso del Santa Maria della Scala, in occasione della conferenza 'Generiamo il futuro'. Al workshop, a cura di Futour, parteciperanno imprese e soggetti pubblici beneficiari del Por Fesr, i centri Europe Direct della Toscana, imprese che operano nel settore Life Sciences, esperti di comunicazione pubblica e aziendale. Il Fondo europeo di Sviluppo regionale (Fesr) è uno dei principali fondi europei e nella programmazione 2014-2020, si spiega, "sta dando impulso e sviluppo a imprese, mondo della ricerca e territori grazie ai progetti cofinanziati".

Raccontare storie di progetti dal punto di vista di chi riceve i finanziamenti, si spiega ancora in relazione all'appuntamento di Siena, può trasformare gli obblighi di informazione e comunicazione in occasioni di visibilità internazionale e di opportunità per la cittadinanza e lo sviluppo del territorio. Dal panorama delineato lo scorso maggio da Eurobarometro emerge infatti che se il 44% dei cittadini italiani intervistati pensa che l'Italia abbia in generale tratto vantaggio dall'aver aderito all'Ue, solo il 39% ritiene del tutto positiva l'appartenenza del proprio paese all'Unione Europea. Di qui l'interrogativo su quale peso "hanno i fondi europei in Toscana per contrastare l'euroscetticismo e far comprendere gli impatti sul territorio e la vita quotidiana". Una comunicazione più efficace su risultati e progetti più significativi "ha un ruolo essenziale sul senso di identità europea".