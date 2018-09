Mille a cena beneficenza in piazza Duomo

(ANSA) - FIRENZE, 11 SET - Oltre mille persone hanno partecipato ieri sera nella centralissima piazza del Duomo a 'Il Cuore di Firenze', cena di beneficenza per contribuire all'acquisto di 100 defibrillatori per le scuole fiorentine e promuovere corsi di formazione per abilitarne all'utilizzo. Il progetto ha visto in campo la collaborazione delle istituzioni caritatevoli fiorentine, con l'appoggio dei principali enti e di realtà commerciali locali. Promotori del progetto, spiega una nota, l'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Montedomini, la Compagnia del Bigallo, la Fondazione S. Maria Nuova Onlus, e l'Istituto degli Innocenti. La serata si è aperta con la preghiera alla Madonna della Misericordia, alla presenza dell'arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori, e del sindaco di Firenze Dario Nardella. Nel corso della cena si è svolta un'asta con premi offerti da Enoteca Pinchiorri, dallo chef Fabio Picchi e da foto Locchi. Prevista anche una lotteria che proseguirà fino al 20 dicembre con l'estrazione di un'auto.