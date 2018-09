Scosse in Toscana, 2.6 nel Grossetano

(ANSA) - FIRENZE, 10 SET - Due scosse di terremoto sono state registrate in Toscana. La più forte, 2.6 della scala Richter come precisa l'Ingv, alle 7,16 in provincia di Grosseto con epicentro a circa 1 chilometro da Monterotondo Marittimo e una profondità di 5 chilometri. Non si registrano danni a persone e cose. In precedenza, alle 4,06, la terra aveva tremato nel Pisano. In questo caso l'Ingv aveva registrato una scossa di 2.1 con epicentro a circa due chilometri da San Giuliano Terme a una profondità di 10 chilometri. Anche in questo caso nessun danno.