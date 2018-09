Il senatore Matteo Renzi è arrivato stamani in tribunale a Firenze dove, come parte civile, viene ascoltato nel processo per diffamazione contro il dipendente comunale Alessandro Maiorano, difeso dall'avvocato Carlo Taormina, che lo aveva accusato di 'spese pazze' quando era presidente della Provincia di Firenze. Renzi sta rispondendo alle domande delle parti. Più volte, in passato, l'udienze erano state rinviate proprio per l'assenza di Renzi.