Rissa a Cascine, usati cartelli stradali

(ANSA) - FIRENZE, 9 SET - Rissa anche a colpi di cartelli stradali la notte scorsa al piazzale delle Cascine a Firenze, .

La polizia, intervenuta intorno alle 2 con più volanti, ha poi fermato e identificato 14 persone: si tratta di 11 cittadini originari dell'India, 2 dello Sri Lanka e un albanese, età tra i 32 e i 18 anni. Quattro i feriti, tutti lievi. In corso accertamenti, anche con la visione delle riprese delle telecamere di zona, per accertare le singole responsabilità e procedere con le denunce.

In base alla testimonianza di uno degli identificati, un banale diverbio avrebbe scatenato la rissa che avrebbe visto contrapposti due gruppi di una quindicina di persone ciascuno, di varie nazionalità, che stavano bevendo e sentendo musica nel piazzale. In particolare uno degli stranieri si sarebbe avvicinato all'altro gruppo seguito da altri e dalle parole si sarebbe poi passati ai fatti, con lancio di bottiglie e utilizzando per colpirsi anche cartelli stradali: tre quelli trovati divelti dalla polizia.