40 auto storiche in mostra a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 8 SET - Quaranta auto storiche e da sogno esposte oggi e domani in piazza Pitti a Firenze per la seconda edizione di 'Stefano Ricci Heritage Trophy', che si ispira al concorso che si tenne al Giardino di Boboli nel 1948, erede delle prime mostre (1903-1905) al Parco delle Cascine. La manifestazione vuole essere un tributo all'eleganza delle vetture più rappresentative prodotte tra gli anni '20 e '70.

I modelli esposti sono capolavori di design e meccanica, suddivisi in due categorie: 'Elegance', auto provenienti dalle collezioni più prestigiose del mondo (prodotte dal 1926 al 1972), e 'Sport' per le vetture sportive storiche che hanno partecipato alla Mille Miglia tra il 1927 e il 1957. Tra le auto che si possono ammirare in piazza una Jaguar-Biondetti Special del 1950, Ferrari 250 Mille Miglia del 1953, (la più costosa) un'Alfa Romeo RLSS del 1926, la vettura più antica esposta, Rolls-Royce Phantom III Sport Saloon del '37, e un'Alfa Romeo 6C 2500 del 1939.