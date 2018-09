A Livorno lancio marchio Quality made

Lancio del marchio di qualità turistico-culturale Quality made, nato dal progetto Smartic, il 21 settembre a Livorno, al Museo della Città-Biblioteca dei Bottini dell'Olio. L'iniziativa è promossa dal Programma europeo Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 per la Giornata della Cooperazione europea, l'Ec Day.

In occasione dell'evento a Livorno - aperto a tutti, gradita l’iscrizione all’indirizzo smartic@itinera.info - sarà illustrato lo stato dell'arte di Smartic (Sviluppo marchio territoriale identità culturale) da parte del coordinatore di progetto Gabriele Benucci. Ci sarà poi la la presentazione di Quality Made a cura del Consorzio Due Riviere (partner ligure del progetto), e a seguire quella del percorso di certificazione delle aziende a cura di Silvia Poponcini del Consorzio Pegaso (partner toscano). Interverranno poi un testimonial sul valore della sostenibilità in un marchio di qualità e aziende in corso di certificazione. A chiusura la presentazione del nuovo Museo della Città di Livorno a cui seguirà una visita guidata.

Altri eventi sono previsti per celebrare la Giornata della Cooperazione europea: il calendario aggiornato alla pagina www.interreg-maritime.eu/ecday2018. Per il calendario di tutti gli eventi dell’Ec Day: www.ecday.eu.