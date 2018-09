Pd: Franceschini, regalato M5S alla Lega

(ANSA) - ROMA, 2 SET - "Sono finiti i popcorn, non si possono mangiare più. Avremmo potuto fare molto per evitare l'alleanza populista, invece abbiamo gettato M5S in braccio a Salvini. Ora dico al mio partito: 'Aspettiamo che cadano o lavoriamo perché cadano? Aspettiamo che esplodano le contraddizioni tra Lega e M5S o ci impegniamo per farle esplodere? Lo facciamo da soli o cerchiamo alleanze anche in Parlamento?". Così Dario Franceschini nell'intervento di chiusura della tre giorni della sua corrente Pd, AreaDem, a Cortona (Arezzo). "Non si può ignorare il tema delle alleanze - ha aggiunto il deputato ed ex ministro della Cultura -. Il proporzionale é stato un errore, era meglio se vincevano M5S o destra da soli, non si sarebbero alleati. Ora bisogna entrare nelle contraddizioni Lega-M5S, se si saldano e da alleanza diventano blocco sociale, é un problema. Non sto proponendo alcuna alleanza con i cinquestelle, sia chiaro".