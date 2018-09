Segretario Lega Islamica a mostra Islam

(ANSA) - FIRENZE, 1 SET - Il Segretario generale della Lega Islamica Mondiale Mohammad Abdulkarim Al-Issa ha visitato, agli Uffizi, la mostra 'Islam e Firenze. Arte e Collezionismo dai Medici al Novecento', accolto dal direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, che ha tenuto per lui una visita guidata di circa due ore, soffermandosi sui capolavori esposti tra gli oltre cento pezzi in mostra nell'aula Magliabechiana.

Con lui una delegazione tra i quali anche l'imam di Firenze, Izzedin Elzir, presidente emerito dell'Ucoii. Il Segretario Mohammad Abdulkarim Al-Issa, a lungo ministro della Giustizia dell'Arabia Saudita, spiega una nota, è rimasto molto colpito dai codici, dei quali ha anche letto alcune frasi, e dalle iscrizioni in arabo sugli oggetti in metalli preziosi. Volumi e opere che testimoniano i rapporti e i proficui scambi che già avvenivano tra i Paesi Arabi e Firenze all'epoca dei Medici e dei Lorena.