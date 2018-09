Pd: Guerini, dibattito nome senza senso

(ANSA) - CORTONA (AREZZO), 1 SET - "Si deve discutere della missione del Pd, specie in vista delle elezioni europee. Il tema del nome in questo momento non ha molto senso. Contano proposte e linea politica". Lo ha detto Lorenzo Guerini arrivando a Cortona (Arezzo) all'incontro di AreaDem e commentando l'ipotesi di Nicola Zingaretti di cambiare nome al Pd in un prossimo futuro.

"E' giusta la manifestazione del 29 settembre: c'é la voglia del nostro popolo di essere presente - prosegue - voglia di riscossa civile, per mostrare che c'è un'Italia diversa da quella di Salvini".