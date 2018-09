'Firenze non è in vendita', flashmob

(ANSA) - FIRENZE, 1 SET - Flashmob, oggi, in piazza Santa Croce, dove alcuni attivisti hanno steso uno striscione con la scritta 'Firenze non è in vendita'. L'iniziativa è di Progetto Firenze, gruppo di cittadini che "non ha scopi elettorali ed è aperto a quanti abbiano intenzione di offrire contributi critici e costruttivi". Il flashmob voleva "dare voce al disagio di vivere nella Firenze di oggi. Disagio che nasce dall'incapacità di gestire il turismo globale da parte delle amministrazioni comunale, metropolitana e regionale". Politiche che a parole si vorrebbero ispirate a contenere il turismo mordi e fuggi e ripristinare la vivibilità a Firenze ma che nei fatti sono incongruenti con tali obiettivi semmai efficaci solo nell'aumentare ulteriormente i flussi di turisti in arrivo.

Politiche miopi e pericolose poiché non tengono conto dell'Overtourism, della saturazione sociale del fenomeno turistico". "Firenze è una delicata città, un posto unico al mondo", dicono.