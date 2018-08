Stefano Ricci Heritage Trophy a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 31 AGO - Quaranta auto da sogno saranno esposte l'8 e il 9 settembre in piazza Pitti a Firenze della seconda edizione di 'Stefano Ricci Heritage Trophy'.

L'iniziativa, voluta dal designer fiorentino e aperta al pubblico, è un tributo all'eleganza delle vetture più rappresentative prodotte tra gli anni '20 e '70. Torna così nel capoluogo toscano, dieci anni dopo la prima edizione, l'esposizione di autentici capolavori di design e meccanica, nel solco di una tradizione che si ispira al concorso che si tenne al Giardino di Boboli nel 1948, erede delle prime mostre (1903-1905) al Parco delle Cascine. Per questa seconda edizione, lo 'Stefano Ricci Heritage Trophy' si svilupperà con una formula innovativa, che prevede la suddivisione delle auto in due categorie: 'Elegance', costituita da autovetture provenienti dalle collezioni più prestigiose del mondo (prodotte dal 1926 al 1972), e 'Sport' che include le auto sportive storiche che hanno partecipato all'originale Mille Miglia, tra il 1927 e il 1957.