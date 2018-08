A San Casciano saranno restaurate mura

(ANSA) - SAN CASCIANO (FIRENZE), 25 AGO - E' stato sottoscritto l'accordo di programma tra l'amministrazione comunale di San Casciano (Firenze) e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato per la realizzazione di interventi di restauro, risanamento conservativo e valorizzazione delle mura castellane di San Casciano, nel tratto di via dei Fossi. Un obiettivo di ampio respiro che potrà essere realizzato grazie al finanziamento ministeriale, pari a oltre mezzo milione di euro, e ottenuto lo scorso febbraio per il restauro del tratto più antico delle mura medievali di San Casciano. L'inizio dei lavori è previsto entro il 2018 nel tratto di via dei Fossi.

Il crollo di una porzione delle mura medioevali di San Casciano Val di Pesa (Firenze) avvenne nel dicembre 2017 dopo alcuni giorni di intense piogge. Un ammasso di pietre si staccarono sul lato est, per fortuna senza causare danni alle persone ma sotterrando alcune auto posteggiate nei pressi.