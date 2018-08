Operaio folgorato nell'Aretino, è grave

(ANSA) - MONTE SAN SAVINO (AREZZO), 21 AGO - Folgorato mentre lavora ad un impianto elettrico, un 33enne è stato trasportato in ambulanza a Siena in gravissime condizioni. E' accaduto intorno alle 16.00 a Monte San Savino (Arezzo), in località le Vertighe accanto al santuario, mentre il 33enne interveniva su un impianto elettrico. L'automedica del 118 lo ha subito soccorso e dopo essere stato rianimato l'uomo è stato trasportato alle Scotte di Siena in codice rosso. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica dall'infortunio.