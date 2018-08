Investito a Massa, muore in ospedale

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 18 AGO - Un uomo di 58 anni è morto all'ospedale Noa di Massa (Massa Carrara) per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sul viale Roma, una strada molto trafficata, dove il limite di velocità è di 50 km. L'uomo è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale l'uomo sarebbe stato colpito violentemente, e sbalzato per diversi metri fino a sbattere contro un altro mezzo in sosta, da una vettura che era in fase di sorpasso. Inutile la corsa del 118 verso il pronto soccorso: il 58enne è morto all'ospedale poche ore dopo l'incidente.