Grave donna investita da auto a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 16 AGO - Una donna di 71 anni, fiorentina, è stata investita da un'auto stamani a Firenze, in via Pistoiese, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L'anziana ha perso conoscenza ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale. Alla guida della macchina un 31enne che si è fermato a prestare soccorso: l'uomo è stato anche sottoposto all'alcol test, risultato negativo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.20 all'altezza di Eurospin. L'auto procedeva in ingresso alla città. Sul posto intervenuti i vigili urbani per i rilievi.