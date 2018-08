Porta picconata e distrutta casa Cure

(ANSA) - FIRENZE, 15 AGO - Una casa è stata devastata dai ladri mentre i proprietari erano in vacanza: è successo in un condominio di Firenze, in via Cino da Pistoia, zona Cure. Ieri la proprietaria, 79 anni, che era assente dal 26 luglio scorso, ha trovato la porta principale aperta a colpi di piccone; la cassaforte divelta e aperta; una porta blindata, che dallo studio fa accedere a un altro appartamento di proprietà della famiglia, completamente scardinata e gettata a terra. Dalla cassaforte sono stati portati via due servizi da tavola in argento. Notevolissimi i danni. Sul posto la polizia. Il lungo periodo di assenza dei padroni di casa ha consentito ai ladri di agire indisturbati. Durante il sopralluogo, poi, gli agenti hanno scoperto un altro furto in una casa vicina: se ne sono accorti perché guardando all'esterno della casa della 79enne hanno notato una finestra scaraventata a terra da un appartamento dello stesso condominio.