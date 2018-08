Firenze-Viareggio, corridori in burrone

(ANSA) - SAN MARCELLO (PISTOIA), 15 AGO - Quattro ciclisti della 72/ Firenze-Viareggio, la classica di Ferragosto per dilettanti (categoria Elite Under 23), sono volati stamani in una scarpata mentre percorrevano la statale a San Marcello (Pistoia). Da una ricostruzione, il ciclista che tirava davanti al gruppo avrebbe sbagliato ad affrontare una curva a gomito a Limestre, ha perso il controllo ed è andato nel precipizio seguito anche dagli altri compagni, probabilmente tratti in inganno dalla manovra. Il più grave è proprio il primo dei ciclisti finiti fuori strada: ha riportato un trauma facciale ed è stato accompagnato con l'elisoccorso Pegaso a Careggi (Firenze) in codice rosso. Per gli altri tre sono state sufficienti le cure al pronto soccorso di San Marcello. La corsa si è conclusa sul lungomare di Viareggio dove ha vinto il cremonese Jalel Duranti, medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo, che ha preceduto per distacco Andrea Toniatti.

Terzo, Michael Delle Foglie.