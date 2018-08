Si rompe tubo gas metano nel Pisano

(ANSA) - PISA, 13 AGO - Una fuga di gas ha imposto la chiusura in entrambi i sensi di marcia del ponte che da Cascina conduce a Latignano, nel Pisano. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco e la polizia municipale per regolare la viabilità nella zona. Secondo quanto si è appreso, durante le fasi di pulizia dell'argine di un canale è stato urtato un tubo della media pressione della linea di adduzione del gas metano. Sul posto stanno già operando squadre e tecnici dell'azienda del gas per la riparazione del danno.