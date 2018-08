Cadute in montagne,salva dopo volo 50 mt

(ANSA) - LUCCA, 12 AGO - Salva un'escursionista di Firenze, 60 anni, dopo una caduta di circa 50 metri mentre percorreva un sentiero tra Versilia e Garfagnana. La donna camminava col marito ed è precipitata a valle per decine di metri sul sentiero 132 tra Rocchette e Vergemoli. E' stata soccorsa dal Soccorso alpino e dal personale sanitario dell'elicottero Pegaso 3. Il Soccorso alpino per tirarla fuori dalla forra dove era precipitata ha tagliato rami, arbusti e vegetazione, elementi che hanno attutito la caduta. La donna ha riportato un sospetto trauma toracico e ferite superficiali. Un'altra escursionista di Firenze, di 62 anni, è stata soccorsa oggi sempre dal Soccorso Alpino per una caduta sulle Apuane, tra Farnocchia e S.Anna di Stazzema. Anche questa turista è caduta in un vallone, ma per una decina di metri soltanto. Ha riportato un trauma a un braccio. Complesse le manovre di una squadra del Soccorso alpino che ha dovuto lavorare con un paranco a contrappeso per recuperare l'infortunata. Poi è stata portata in ospedale.