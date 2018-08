Auto in scarpata prende fuoco, salva

(ANSA) - SANSEPOLCRO (AREZZO), 10 AGO - E' finita in una scarpata con la sua auto che ha poi preso fuoco: alla guida una ragazza riuscita a mettersi in salvo, uscendo da sola dalla macchina. La giovane ha riportato lievi ustioni: le sue condizioni sono definite buone. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Sansepolcro.

Da quanto emerso, la ragazza, che abita nella zona, avrebbe perso il controllo della sua Fiat 500 finendo in una scarpata.

Sul posto il 118 per i soccorsi e due squadre dei vigili del fuoco di Arezzo e Sansepolcro con due mezzi e 10 unità.