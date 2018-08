Anziana muore travolta da auto a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 10 AGO - Una donna di 84 anni è morta dopo essere stata travolta da un'auto a Lucca, sulla via Vecchia Pisana. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 all'altezza di una pasticceria, nel quartiere Sant'Anna. L'uomo alla guida dell'auto si è fermato e i soccorsi sono arrivati in un brevissimo lasso di tempo ma per l'anziana, che abitava nella zona, non c'è stato niente da fare. Allertato anche l'elisoccorso. Per ricostruire la dinamica dell'incidente e per regolare il traffico sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.