A Firenze Michael Bay gira nuovo film

(ANSA) - FIRENZE, 10 AGO - Una troupe cinematografica di 450 persone si stabilirà a Firenze per sei settimane per girare 'Six underground', il nuovo film di Michael Bay. Le riprese saranno divise in due periodi distinti, dal 22 al 31 agosto e dal 10 al 21 settembre, a cui si aggiunge la giornata del 3 settembre: le scene che prevedono stuntman e azioni complesse saranno girate in agosto per limitare l'impatto logistico.

Fra le zone della città coinvolte, buona parte del centro storico (specie l'area di Santa Croce), in San Niccolò fino a viale Poggi, i lungarni fino al ponte Vespucci da un lato e ponte San Niccolò dall'altro ma uno 'sconfinamento' è previsto anche a Campo Marte. Le riprese porteranno "un impatto economico importante" e anche in termini di ritorno di immagine, afferma il vicesindaco Cristina Giachi. Saranno necessari provvedimenti di viabilità che cambieranno quotidianamente. La produzione ha garantito che si adopererà affinché tutte le zone coinvolte vengano gestite nel migliore dei modi.