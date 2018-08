Toscana, più turisti a metà agosto

(ANSA) - FIRENZE, 09 AGO - Per il turismo in Toscana, dopo i positivi primi 5 mesi del 2018, e giugno e luglio fra luci e ombre, ad agosto i risultati migliori sono per le due settimane centrali del mese: lo afferma la Confesercenti regionale secondo indicazioni emerse dall'indagine del Centro studi turistici di Firenze, da un campione di 827 imprese e anche da una prima analisi dei dati toscani di Banca d'Italia, Ministero e Istat su arrivi e presenze nelle strutture ricettive.

I dati dell'indagine a campione tra le strutture ricettive sono confermati dalla analisi della disponibilità di camere sui vari portali per agosto: i risultati migliori si registrano nella settimana centrale, in particolare durante il ponte di Ferragosto e nella settimana successiva, rispetto alla prima settimana del mese. Il monitoraggio del Cst mostra che la saturazione dell'offerta disponibile online per il weekend dal 14 al 16 agosto 2018 dovrebbe attestarsi sull''85%, con punte più elevate per le località balneari (94%), montane e di campagna.