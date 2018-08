Fuoristrada si ribalta in bosco, 1 morto

(ANSA) - PALAZZUOLO SUL SENIO (FIRENZE), 9 AGO - Un fuoristrada con quattro giovani a bordo, tra i 17 e i 22 anni, tutti non toscani, è finito in una scarpata, ribaltandosi, mentre percorreva una strada boschiva a Bibbiana di Palazzuolo sul Senio (Firenze). Il conducente, un 24enne di Faenza. è morto, gli altri tre a bordo sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco e 118, mentre i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo hanno avviato accertamenti. Il veicolo è un fuoristrada radiato dalla circolazione su strade pubbliche: veniva utilizzato per uso privato in questa zona di campagna.