Vaccini: Toscana, a scuola solo se in regola con obblighi

(ANSA) - FIRENZE, 08 AGO - "Al momento dell'ingresso a scuola la legge ancora in vigore è la legge Lorenzin, quindi tutti si devono comunque vaccinare, al di là dei discorsi, delle chiacchiere, delle prese di posizione: ancora oggi, almeno fino alla modifica della legge, non si entrerà a scuola se non si è vaccinati". Lo ha detto Stefania Saccardi, assessore alla salute della Toscana, a proposito dell'ipotesi di rinvio contenuta nel Milleproroghe.

"C'è un po' di confusione, non naturalmente ascrivibile alle scelte regionali - ha aggiunto - ma alla confusione che regna sovrana al governo, direi. Peraltro mi ricordo che la legge in vigore è attualmente la legge Lorenzin, che al momento non è affatto abrogata o modificata, anzi: il decreto Milleproroghe nel quale è stata inserita la norma che andrebbe a prorogare il termine per l'applicazione delle sanzioni è a oggi approvato solo al Senato, quindi dovrà essere approvato anche dalla Camera, e mi risulta che ciò non avverrà fin verso la prima metà di settembre".(ANSA).