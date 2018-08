Maltempo: forte temporale su Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 7 AGO - Un violento temporale, con grandine, si è abbattuto questo pomeriggio poco prima delle 19, su Firenze e in maniera sparsa sul territorio provinciale. Vari gli interventi dei vigili del fuoco, e le richieste in coda, per danni da acqua, rami e un albero caduti. Sotto il Monte Giovi, a Scopeti nel comune di Rufina (Firenze), sono segnalate alcune criticità, con il tetto di una casa parzialmente scoperchiato.

La polizia municipale di Firenze segnala allagamenti della sede stradale in viale Belfiore, alla rotonda del Cto a Careggi e in alcuni sottopassi. In via del Tribolo un albero dalla strada è caduto in un giardino privato colpendo anche delle auto in sosta. Un lucernario, divelto dal maltempo, è stato trovato in strada in via Cherubini. I fenomeni hanno fatto registrare cumulati che hanno raggiunto i 20 millimetri in quindici minuti alla stazione 'Il Palagio' e 40 mm in un'ora alla Nave di Rosano, sempre nel Fiorentino. Chiuso provvisoriamente il sottopassaggio ferroviario di Rignano sull'Arno.