Maltempo:8 bloccati Orrido Botri,salvati

(ANSA) - FIRENZE, 2 AGO - Sono state tratte tutte in salvo le otto persone che erano rimaste bloccate nell'Orrido di Botri, nel comune di Bagni di Lucca (Lucca) in seguito a un forte temporale che ha insistito nella parte più a monte dell'area, causando un'ondata di piena. Il gruppo era entrato dal basso, nella parte turistica dell'Orrido. I carabinieri forestali, che presidiano la zona, hanno proceduto al recupero di due componenti del gruppo che si trovavano nella parte più bassa.

Quattro componenti, situati più o meno a metà del percorso, si erano fermati, senza potersi muovere a causa del flusso abbondante di acqua. Fortunatamente l'elicottero Pegaso 1 ha provveduto al loro recupero. Il Soccorso alpino di Lucca ha portato in salvo gli altri due componenti del gruppo. Il maltempo ha colpito anche Volterra (Pisa), creando allagamenti e disagi. Problemi anche alla circolazione ferroviaria con disagi tra Fiesole Caldine e San Piero a Sieve nel Fiorentino, e tra Siena e Sinalunga nel Senese.