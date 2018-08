In doppiofondo auto oltre 200.000 euro

(ANSA) - AREZZO, 2 AGO - Viaggiavano in auto con 227.000 euro in contanti nascosti in un doppiofondo ricavato dietro il paraurti della vettura. E' quanto ha scoperto due giorni fa la polizia stradale di Battifolle durante un controllo lungo l'A1 nell'Aretino, vicino al casello di Valdarno. Denunciati per riciclaggio le due persone a bordo dell'auto, un 72enne e un 40enne residenti nel Torinese.