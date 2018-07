Cocaina dal Messico, 7 vanno in carcere

(ANSA) - LIVORNO, 31 LUG - Otto arrestati, di cui sette in carcere e uno ai domiciliari, nell'inchiesta 'Porto nascosto' con cui procura di Livorno e Arma dei carabinieri hanno scoperto un traffico di cocaina dal Messico alla città labronica.

L'indagine è partita nell'ottobre 2017 quando i militari hanno individuato alcuni livornesi come referenti di attività di approvvigionamento di cocaina, che poi loro stessi rivendevano gestendo i contatti su whatsapp. È stata avviata una complessa investigazione che ha fatto individuare il canale di rifornimento. La droga dal Messico veniva importata in aereo ogni quattro mesi da due messicane di 68 e 39 anni che furono arrestate al ritorno da uno dei viaggi avendo con sé 850 grammi di cocaina pura. E stamani sono state arrestate e perquisite altre sei persone, quattro livornesi più un uomo e una donna messicani residenti in Emilia Romagna. Denunciato un altro livornese, 27enne.