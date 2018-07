Gerson, contentissimo di essere in viola

(ANSA) - FIRENZE, 26 LUG - ''Sono contentissimo di essere un giocatore della Fiorentina, in una grande squadra allenata da un ottimo tecnico. Farò di tutto perché sia una stagione positiva''. Si è presentato così il brasiliano Gerson che la società viola ha preso dalla Roma in prestito secco, formula che ha fatto arricciare il naso a qualche tifoso. "E' una decisione presa dai due club, io devo solo pensare a fare bene con questa maglia poi staremo a vedere - ha detto il giocatore ribadendo di ispirarsi a Ronaldinho e Totti - L'interesse dell'Empoli? Appena è nata la possibilità di venire a Firenze non ci ho pensato due volte''. Gerson avrebbe dovuto essere presentato ieri insieme a Federico Ceccherini. ''Ma un problema familiare mi ha portato a Roma, chiedo scusa, ora è tutto a posto e sono a disposizione, posso giocare mezzala e sulla fascia'' ha spiegato il brasiliano accompagnato stamani dal dirigente giallorosso Balzaretti che che si è intrattenuto nel centro sportivo 'Davide Astori'.