Endurance: argento Italia a San Rossore

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - La Primavera azzurra si è tinta d'argento al FEI Meydan Endurance Championship for young riders and juniors 2018, rassegna continentale under 21 ospitata all'ippodromo San Rossore di Pisa. L'Italia, rappresentata da Niccolò Trotta (Quassia Distinta), Carola Dino (Colorado), Camilla Coppini (Alkimia), Valentina Galli (Agadir by Galuska) e Aurora Salvati (Nevosu), ha guadagnato dal primo giro la terza posizione conquistando poi il secondo gradino del podio. Un argento azzurro confermato dopo la medaglia 2016. Soddisfatto il ct Fausto Fiorucci: "Seguo il team giovanile azzurro solo da due mesi. E il messaggio che ho voluto far arrivare è che deve vincere sempre la squadra. Siamo partiti convinti di essere competitivi e abbiamo combattuto uniti fino alla fine". Ancora Spagna sul podio individuale, con l'oro conquistato da Raquel Costa Codina (Tunez Cost). Le fanno compagnia la slovacca Michaela Supekova (Girola de Quercus) e la francese Lilou Tomas Arnaud (Scherazade Larzac).