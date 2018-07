A fondo Dubai 25% di Corporacion America

(ANSA) - FIRENZE, 26 LUG - Mataar Holdings 2 Bv, società indirettamente controllata da Investment Corporation of Dubai (il fondo facente capo al governo dell'emirato), ha sottoscritto un contratto di compravendita di azioni con Dicasa Spain, socio unico di Corporacion America Italia, per l'acquisto del 25% delle quote della società azionista di controllo (62,28%) di Toscana Aeroporti, che gestisce gli scali di Firenze e Pisa.

Corporacion America Airports Sa e Investment Corporation of Dubai, si legge in una nota, "hanno sottoscritto un accordo di cooperazione finalizzato a mettere in comune le rispettive competenze per eventuali future acquisizioni, in via principale, nel settore delle infrastrutture aeroportuali in Italia, Europa Orientale (esclusa la Russia) e Medio Oriente".