Pitbull azzanna donna in centro Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 20 LUG - Indagini della polizia a Firenze per un assalto di pitbull a una turista che camminava nella centralissima via Calzaiuoli, fra il Duomo e piazza della Signoria. L'animale ha azzannato un braccio di una moldava di 42 anni. La donna passeggiava con la figlia e un cane di piccola taglia. Secondo una ricostruzione, il pitbull si è avventato all'improvviso, da breve distanza, alla moldava che ha tentato di difendersi. Il cane ha dunque mollato la presa e ora la polizia cerca il suo padrone. L'uomo si sarebbe allontanato e risulta che al guinzaglio conduceva un secondo pitbull. Entrambi i cani, riferisce la polizia, erano senza museruola. Spavento fra i turisti e i passanti in transito nella via.

La turista ha perso sangue ed è stata soccorsa sul posto da un medico quindi l'hanno accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova.