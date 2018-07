Pesce scaduto,1,5 t prodotti sequestrata

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 20 LUG - Una tonnellata e mezza di prodotti ittici scaduti da quasi un anno sequestrata e 3.500 euro di sanzioni. E' questo il bilancio di un controllo svolto ieri a Cecina (Livorno) dalla guardia Costiera livornese in un centro di lavorazione e vendita all'ingrosso di pesce fresco e congelato.

Il nucleo ispettori pesca della direzione marittima della Toscana ha effettuato controlli nei magazzini di stoccaggio della merce, esaminando le informazioni sulla tracciabilità dei prodotti conservati: l'ispezione ha permesso di rilevare una partita di 1.400 kg di calamari, polpi, orate e branzini priva di certificazione, con gran parte della merce congelata che in etichetta aveva date di scadenza superate da quasi un anno. È scattato dunque il sequestro per evitare che la merce venisse immessa sul mercato, mentre al titolare dell'esercizio commerciale sono state notificate sanzioni amministrative per un ammontare di 3500 euro.