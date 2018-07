Trapattoni, CR7 darà a Italia qualità

(ANSA) - CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 19 LUG - "L'arrivo di Cristiano Ronaldo indubbiamente può aiutare l'immagine del calcio italiano, che comunque non è mai sceso a livelli bassi".

Lo ha detto Giovanni Trapattoni, a margine della cerimonia di premiazione del premio 'Fair Play Menarini', sottolineando che "il fatto che arrivi Ronaldo è importante in termini di qualità di gioco e di visibilità del nostro calcio".

Trapattoni ha spiegato che "Guglielmo Tell insegna che con l'arco e le frecce giuste si può far male all'avversario. Oggi Cristiano Ronaldo è ancora un giocatore integro, che ha qualità per fare gol, ha strapotere atletico e se ha la squadra intorno, può rivelarsi una pedina fondamentale ed una freccia in più nell'arco di Allegri".



Trapattoni infine si è detto emozionato di "ricevere stasera il premio Fair play perché ogni tanto fanno vedere delle immagini dove io impreco. Qualcuno ricorda la mia espressione 'Strunz' per richiamare un ragazzo che si chiamava così, ma ho sempre tenuto molto al fair play e al rispetto delle regole".