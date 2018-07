Firenze, 1 mln per famiglie con anziani

(ANSA) - FIRENZE, 19 LUG - Al via a Firenze un nuovo fondo da un milione di euro per aiutare le famiglie con anziani non autosufficienti. Lo hanno annunciato oggi il sindaco Dario Nardella e l''assessore al welfare Sara Funaro. Destinatario del contributo è l'anziano in condizione di non autosufficienza che si avvale dell'assistenza di un familiare. La persona che si occupa dell'anziano deve essere maggiorenne, non occupata, pensionata o lavoratore per non oltre 20 ore settimanali. Il contributo viene concesso alle persone anziane non autosufficienti in lista di attesa per l'accesso al 'Contributo di sostegno alle cure familiari', secondo l''ordine della graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili'. L'importo annuo, in base all'Isee, varia da 1.000 a 4.000 euro. "Il welfare familiare su cui si è retta l'Italia per decenni è in crisi per l'allungamento della vita e per le nuove dinamiche economiche e sociali che sono cambiate. Vogliamo quindi dare una mano a tante famiglie sempre più in difficoltà", ha detto il sindaco.